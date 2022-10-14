Пресс-конференция Путина. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с пулом журналистов, сопровождающих его во время поездки в Астану.

В столице Казахстана Путин 13 октября принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а 14 октября — во встрече глав государств СНГ. Также у российского лидера был ряд двусторонних переговоров, в том числе с эмиром Катара, с президентом Турции, с лидером Палестины, с президентом Белоруссии и другими.

Как накануне заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в завершение визита в Астану Путин побеседует с журналистами.