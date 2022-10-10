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Путин заявил о «достаточной бестолковщины» при проведении частичной мобилизации

Путин: при проведении частичной мобилизации «достаточной бестолковщины»
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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При проведении частичной мобилизации» наблюдается «достаточно бестолковщины». Об этом заявил 10 октября президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с избранными в сентябре главами российских регионов.

«То, что вы обратили внимание на вопросы, связанные с частичной мобилизацией — правильно. Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно», — сказал российский лидер.

По его словам, если бы мобилизацию не объявили, то не увидели бы имевшихся проблем. Они накапливались достаточно долго, подчеркнул глава государства.

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«Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами», — добавил он, говоря о частичной мобилизации.

По словам Путина, необходимо обновить базы данных и по-современному организовать в будущем работу призывных комиссий.

Также президент потребовал от губернаторов контролировать соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, включая выполнение соцгарантий.Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что частичная мобилизация в России проходит так, как она может проходить в стране, где подобная мера не вводилась уже 80 лет. Он выразил уверенность в том, что частичная мобилизация станет залогом безусловной победы.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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