Путин заявил о «достаточной бестолковщины» при проведении частичной мобилизации

При проведении частичной мобилизации» наблюдается «достаточно бестолковщины». Об этом заявил 10 октября президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с избранными в сентябре главами российских регионов.

«То, что вы обратили внимание на вопросы, связанные с частичной мобилизацией — правильно. Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно», — сказал российский лидер.

По его словам, если бы мобилизацию не объявили, то не увидели бы имевшихся проблем. Они накапливались достаточно долго, подчеркнул глава государства.

«Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами», — добавил он, говоря о частичной мобилизации.

По словам Путина, необходимо обновить базы данных и по-современному организовать в будущем работу призывных комиссий.

Также президент потребовал от губернаторов контролировать соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, включая выполнение соцгарантий.Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что частичная мобилизация в России проходит так, как она может проходить в стране, где подобная мера не вводилась уже 80 лет. Он выразил уверенность в том, что частичная мобилизация станет залогом безусловной победы.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.



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