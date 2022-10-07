На крайний случай: нотариусы обслужат мобилизованных за 100 рублей

Боевые действия не обходятся без потерь, поэтому вопрос наследования имущества близкими в случае гибели волнует каждого солдата или офицера, отправляющегося на фронт. «Известия» выяснили у юристов, какие правовые и имущественные последствия наступают в случае гибели защитника Родины.

Право последней воли

Перед отправкой на фронт мобилизованных волнует, как будут решаться вопросы материального характера в случае их гибели, поэтому одним из неотложных мероприятий перед отправкой к месту службы часто становится поход к нотариусу.

— Если речь о мобилизованном, который еще не отправился на место службы, то за удостоверением завещания он может обратиться в любую удобную для себя нотариальную контору. Мобилизованные граждане обслуживаются вне очереди. Кроме того, они могут попасть на прием к нотариусу, в том числе в выходные дни — обратившись в одну из дежурных нотариальных контор. Сама процедура не займет много времени . Нотариус разъяснит все правовые нюансы и последствия составления завещания, подскажет в формулировках — чтобы они максимально отражали волю завещателя и не противоречили при этом закону, — пояснили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате.

В некоторых регионах обратиться к нотариусу можно непосредственно в пункте сбора мобилизованных или в учебном центре.

На крайний случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Если военнослужащий решил составить завещание, уже будучи в воинской части, в зоне боевых действий или в госпитале, то допускается заверение документа командиром воинской части или, к примеру, начальником госпиталя , — уточнили в ФНП.

Если же человек находится в обстоятельствах, угрожающих жизни, и не может обратиться ни к нотариусу, ни к другим уполномоченным лицам для заверения завещания, он вправе отразить свою последнюю волю на бумаге от руки в присутствии двух свидетелей.

— При этом если впоследствии у человека появилась возможность удостоверить завещание у нотариуса или другого уполномоченного лица, важно это сделать как можно быстрее. Так как уже через месяц после появления такой возможности завещание, подписанное при свидетелях, станет недействительным.

К слову, мобилизованные освобождаются от платы за услуги правового и технического характера, в том числе при обращении за завещаниями.

— Таким образом, стоимость оформления завещания составит 100 рублей вне зависимости от региона обращения мобилизованного, — добавили в нотариальной палате.

Пропал без вести

Не каждую гибель военнослужащего в зоне боевых действий удается подтвердить, часть безвозвратных потерь среди личного состава оказывается в списках без вести пропавших. В этом случае усложняются процесс наследования и другие значимые для родственников военнослужащего процедуры.

На крайний случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если солдат считается пропавшим без вести, его признают умершим в судебном порядке по истечении двух лет со дня окончания военных действий, — уточнили в ФНП. Открытие наследства происходит в момент смерти гражданина. Если же человек пропал без вести, то умершим он будет считаться после вынесения соответствующего решения судом.

Как быть с кредитом

В настоящий момент не все нюансы, касающиеся трагических ситуаций во время боевых действий, законодательно прояснены, констатируют специалисты.

— На данный момент в связи с отсутствием специальных норм, регулирующих положение кредитных и долговых обязательств военнослужащего в случае гибели или безвестного исчезновения, используются общие нормы, — пояснила представитель компании «Ялилов и партнеры», член Ассоциации юристов России Раиля Сабирова.

На крайний случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После того как суд признает гражданина умершим, кредитные и долговые обязательства поступают в имущественную массу наследства и передаются по наследству. Исключения составляют обязательства, которые неразрывно связаны с личностью погибшего, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. 1112 ГК РФ).

— Остальная часть долгов и кредитов переходит по наследству, при этом граждане не могут принять часть имущества, а от определенной части собственности отказаться, так как наследство принимается единовременно и в полном объеме, — уточняет собеседник «Известий».

Срочно регулирование

Юрист отметила, что пробелы в законах оперативно исправляются.

— На стадии принятия находится проект федерального закона N 199777-8 «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» — в третьем чтении Госдумы, — говорит юрист Сабирова.

Согласно проекту, в случае гибели военнослужащего, если он погиб при выполнении задач в период проведения СВО либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач, а также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы, его обязательства по кредитному договору прекращаются.

— Причинная связь между увечьем (ранением, травмой, контузией) или заболеванием, приведшим к смерти военнослужащего или признанию его инвалидом I группы, и выполнением им задач в ходе проведения СВО устанавливается военно-врачебными комиссиями или федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, — объясняет юрист.

На крайний случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В случае наступления обстоятельств, указанных ранее, обязательства членов семьи военнослужащего в отношении заключенных ими кредитных договоров прекращаются.

— Следовательно, долги и кредиты подлежат списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность I группы. Кредиты и микрозаймы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Норма будет распространяться на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.

Автор цитаты В круг членов семьи военнослужащего, по общему правилу, входят проживающие совместно с ним супруга (супруг), дети, родители, нетрудоспособные иждивенцы. Также членами семьи военнослужащего могут быть признаны и другие родственники как в судебном, так и во внесудебном порядке, на это влияет проживание с ним в одном жилище и ведение совместного хозяйства.

Ипотека по расписанию

Если военнослужащий является участником накопительно-ипотечной системы, согласно ст. 12 ФЗ от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», члены семьи участника накопительно-ипотечной системы, использовавшего целевой жилищный заем для получения ипотечного кредита (займа), могут принять на себя его обязательства по указанному ипотечному кредиту (займу).

На крайний случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков