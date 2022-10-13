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На одной волне: от чего зависят сроки проведения частичной мобилизации

В Кремле признали недостатки в системе призыва резервистов и пообещали привести ее в порядок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Второй волны частичной мобилизации в России нет, заявил 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эксперты объяснили «Известиям», что волн мобилизации действительно нет, но сам процесс по объективным причинам растянут по времени. По их словам, граждан из запаса берут в армию партиями, чтобы на всех хватило полигонов и мест для размещения. В этот же день Вооруженные силы РФ отбили атаки противника на всех стратегических направлениях и поразили пункты управления «Правого сектора» и «Азова» (обе организации запрещены в РФ).

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Волн нет

Официальный представитель Кремля в среду прокомментировал слова главы одного из регионов о поступившем новом мобилизационном задании.

Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду, — сказал Дмитрий Песков.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание, к выполнению которого уже приступили. Позднее военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров уточнил, что частичная мобилизация в регионе проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 тыс. человек, волн мобилизации не существует.

Пресс-секретарь президента РФ в то же время заметил, что в ходе мероприятия проявились недостатки.

— Определенные недостатки и ошибки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты. Путин же сказал, что, если бы мы это не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы, — заявил Песков.

На одной волне
Мобилизация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он объяснил, что у любого государства должна быть эффективная мобилизационная система, а недостатки устраняются по ходу проведения мероприятия.

— Конечно, что-то исправлено, что-то еще предстоит наладить, — подчеркнул он.

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В этот же день генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Генеральная прокуратура осуществляет надзор за проведением частичной мобилизации в стране в режиме 24/7. По каждому обращению проводятся оперативные и тщательные проверки. По его словам, прокуроры должны тратить не более трех суток на рассмотрение каждого конкретного обращения от мобилизованных.

Процесс мобилизации вынужденно растянут по времени, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Граждан берут в армию партиями — примерно по 100 тыс. человек. На это есть причины. Очень много полигонов были ликвидировано во время военных реформ предыдущих лет. На части из них появились приватизированные частные постройки и объекты. По этой причине быстро вернуть их в строй невозможно.

Также сроки мобилизации зависят от проведения медосмотров, напомнил эксперт.

— Врач за день может осмотреть 30 потенциальных бойцов, — отметил он. — Это важный и небыстрый процесс. Врач не только осматривает мобилизованного, но и знакомится с его медицинскими документами, чтобы избежать ошибки и не призвать больного человека. На всё это нужно время.

По словам Алексея Леонкова, мобилизация действительно выявила несколько слабых мест, которые придется ликвидировать.

— Была программа «Цифровой военкомат», — напомнил он. — Она подразумевала создание единой и актуальной базы данных всех находящихся в запасе солдат и офицеров. С помощью нее можно было бы в режиме реального времени понять, сколько у нас в стране есть мужчин той или иной военно-учетной специальности, какое обмундирование им нужно.

Эксперт отметил, что стоит вернуться к практике создания кадрированных частей.

В мирное время в них служит минимальное количество офицеров и солдат, но во время мобилизации они быстро комплектуются личным составом и становятся полнокровной частью, — отметил он.

Также было бы неплохо вернуть добровольческие оборонительные организации наподобие Осоавиахим. Люди там приобретали необходимые для армии навыки, резюмировал Алексей Леонков.

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Оставили без связи

Вооруженные силы России продолжили отбивать атаки украинских формирований, рассказали 12 октября в Минобороны РФ.

На купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений. Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено.

На одной волне
Ударный вертолет Ка-52

Ударный вертолет Ка-52

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Противник также пытался вести наступательные действия силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР). Все атаки отбиты. За сутки на данном направлении общие потери ВФУ и наемников составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера Kirpi, рассказали в Минобороны.

На краснолиманском направлении пресечены очередные попытки противника форсировать реку Жеребец. Уничтожены три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 военнослужащих.

На запорожском направлении российские подразделения отразили попытку атаки ВФУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.

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На криворожском направлении противник предпринимал попытки атаки силами до двух батальонов. Все атаки были отбиты российскими подразделениями. Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих.

На андреевском направлении было нанесено огневое поражение выдвигавшимся для атаки подразделениям ВФУ. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих. Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВФУ через реку Ингулец и сорвана переброска резервов в район боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили пункты управления ВФУ, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, штаб нацформирования «Правый сектор» (запрещен в РФ), узел связи нацформирования «Азов» (запрещен в РФ), два пункта временной дислокации иностранных наемников, хранилище топлива для украинской военной техники, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также 156 районов сосредоточения войск.

На одной волне
Военнослужащий ВС РФ
Фото: РИА Новости/Иван Родионов

В воздушном бою истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины над Христофоровкой в Николаевской области и вертолет Ми-8 в районе Великой Александровки в Херсонской области, заявили в Минобороны.

Российская ПВО за сутки сбила четыре беспилотных летательных аппарата и 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Бургунка Херсонской области и Каховской ГЭС.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

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Точный огонь

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время освобождения населенного пункта ефрейтор Виталий Муравейников обнаружил группу боевиков. Он принял решение вступить в бой и уничтожил семерых из них. Понеся серьезные потери, противник был вынужден отступить.

Реактивная артиллерийская батарея капитана Владислава Беспалова поддерживала наступление батальонной тактической группы. Она уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения, около 20 единиц техники противника и нескольких боевиков.

— Смелые и самоотверженные действия Беспалова и его подчиненных существенно снизили боевые возможности украинских сил, что способствовало стремительному наступлению российских войск, — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Экипаж боевой машины реактивного артиллерийского взвода сержанта Сергея Верховода оказывал поддержку наступающему подразделению. Благодаря своевременным и точным расчетам координат целей были уничтожены резервы противника — две БМП и до 20 боевиков. Сергей Верховод обеспечил прорыв оборонительных позиций и продвижение российских подразделений вглубь обороны противника, отметили в военном ведомстве.

На одной волне
Военнослужащий ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сержант Евгений Сергиенко охранял район передвижения колонн с топливом и боеприпасами, когда заметил в лесополосе группу украинских диверсантов и принял бой. До прибытия подкрепления Евгений уничтожил трех боевиков, ранив еще одного. Противник, не ожидавший такого отпора, спешно отступил.

Хладнокровие и решительность сержанта Евгения Сергиенко позволили отбить атаку неприятеля и обеспечить безопасность передвижения колонны снабжения батальонной тактической группы, не допустив потерь среди личного состава, рассказали в российском военном ведомстве.

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