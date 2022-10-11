Выйдут из строя: от мобилизации хотят освободить родственников погибших

Если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва. Законопроект с подобной нормой в ближайшее время внесет в Госдуму группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, выяснили «Известия». Также мобилизованным военнослужащим, потерявшим члена семьи, дадут возможность по желанию досрочно уволиться с военной службы. По мнению авторов, это поможет защитить страну от демографического кризиса. В других фракциях считают, что инициатива заслуживает внимательного изучения.

Защитить семью

Группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» подготовила законопроект, который внесет изменения в порядок мобилизации членов одной семьи. Согласно документу, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва. Такую норму предлагается узаконить, внеся соответствующие изменения в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе». В ближайшее время проект поступит в Госдуму, выяснили «Известия».

Выйдут из строя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Проект федерального закона разработан в связи с указом президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» в целях защиты семьи как основы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях проведения мобилизации и участия в боевых действиях военнослужащих, проходящих военную службу по мобилизации» , — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе уточняется, что под понятие «семьи» попадают лица, связанные родством или совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство. К кругу близких родственников новыми нормами предлагается отнести: супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев либо сестер, дедушек, бабушек, внуков. Что касается связи близких родственников или ведущих совместное хозяйство, одним из критериев станет регистрация по месту жительства по состоянию на 21 сентября 2022 года (день объявления мобилизации).

Помимо этого, в законопроекте прописано, что мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по их желанию досрочно уволиться с военной службы, пояснили авторы документа.

Выйдут из строя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По их мнению, появление новых норм в законе позволит избежать ситуаций, когда семьи могли бы потерять в ходе боевых действий двух и более человек. Что, в свою очередь, «могло бы угрожать существованию таких семей либо помешать таким семьям выполнять свои общественно значимые функции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

— Наши граждане должны знать, что семья находится под защитой государства и представляет собой базовую ячейку общества. Потеря нескольких членов одной семьи существенно подрывает жизнеспособность ячейки общества, — пояснил «Известиям» глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Как уточнили в пресс-службе партии, новые нормы будут распространятся как на мобилизованных мужчин, так и на женщин.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой оценить инициативу.

«Двое или трое погибших на семью — это перебор»

Во фракциях Госдумы считают, что законопроект заслуживает внимательного изучения.

— Всё, что связано с мобилизацией, мы очень внимательно отслеживаем, очень серьезно к этому относимся. Уже приняты десятки законов, на рассмотрении еще множество инициатив. Поэтому как только законопроект к нам поступит, конечно, мы его также внимательно изучим и дадим по нему свой вердикт, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что такая отсрочка у родственников погибших обязательно должна быть.

Выйдут из строя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— С подобным предложением ЛДПР уже выступила. Когда в семье есть погибшие, должна быть отсрочка от мобилизации для второго. К нам поступают письма граждан, которые говорят об опасениях, что семьи могут остаться вообще без мужчин, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев сообщил «Известиям», что пока с законопроектом справороссов не знаком, и предложил дождаться его внесения в Госдуму.

Согласно действующим нормам, в настоящее время право на досрочное увольнение с военной службы имеют военнослужащие женщины, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель.

Кроме того, право на отсрочку имеют мужчины, у которых четверо и более детей в возрасте до 16 лет, отцы-одиночки, воспитывающие одного и более ребенка до 16 лет, а также мужчины, имеющие троих детей в возрасте до 16 лет, а жена со сроком беременности не менее 22 недель.

Выйдут из строя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает законопроект логичным.

— Думаю, это логично и правильно. Если в этих семьях есть добровольцы, они могут пойти добровольцами. Но двое или трое погибших на семью — это уже явный перебор, — заявил «Известиям» эксперт.

По его мнению, новые нормы будут услышаны и приняты, так как это очень разумная идея.