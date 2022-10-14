Путин объяснил необходимость частичной мобилизации

Невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников, поэтому в России было объявлено о частичной мобилизаций. Об этом 14 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается мобилизации — могу еще раз сказать то, что говорил раньше: линия соприкосновения — 1 100 км, поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Астане.

Президент обратил внимание, что граждане, подлежащие мобилизации, должны пройти подготовку.

«Первичная подготовка длится от пяти до 10 дней, затем мобилизованные поступают в военные части в зависимости от военно-учетной специальности», — сказал российский лидер.

Следующий этап — отправка граждан в войска, принимающие участие в боевых действиях.

Как добавил президент, на сегодняшний день мобилизованы 222 тыс. человек, в ближайшие две недели все мобилизационные мероприятия будут завершены. Расширения частичной мобилизации в стране не планируется, подчеркнул Путин.

Он также добавил, что поручит Совету Безопасности России проинспектировать подготовку мобилизованных резервистов.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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