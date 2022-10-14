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Путин заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент России Владимир Путин завил, что расширения частичной мобилизации в стране не планируется. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Астане, отвечая на вопрос газеты «Известия».

«В начале Минобороны предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек, первое. Второе — ничего дополнительно не планируется, я никаких предложений от Минобороны на этот счет не видел, и в обозримом будущем не вижу никакой необходимости», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что «бестолковщина» в ходе мобилизации, о которой он заявлял ранее, обусловлена старой формой учета.

«Что касается бестолковщины, о которой я сказал, она связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями», — указал президент.

Он пояснил, что именно после начала проведения мобилизации стало понятно, какого качества эти формы.

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Глава государства также прокомментировал отъезд некоторых россиян после объявления частичной мобилизации, отметив, что в этом вопросе следует давать не эмоциональные, а правовые оценки.

«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать», — подчеркнул он.

Как уточнил российский лидер, в России на сегодняшний день мобилизованы 222 тыс. человек. Он предположил, что в ближайшие две недели все мобилизационные мероприятия будут завершены. Говоря о необходимости проведения мобилизации, Путин указал на невозможность держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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