Путин назвал действия России на Украине правильными и своевременными

Действия России на Украине были правильными и своевременными. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

«Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно», — сказал Путин, комментируя решение о начале специальной военной операции (СВО).

Текущую ситуацию в мире президент назвал малоприятной, однако заявил, что ни о чем не жалеет.

Также он высказался о риторике НАТО, приведя слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что поражение Украины для него станет личным поражением. Путин заявил, что введение каких-либо войск в прямое столкновение с российской армией — «это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе».

Российский лидер выразил надежду на то, что никто не пойдет на прямую конфронтацию с Россией.

Ранее, 14 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что, вовлекаясь всё более в украинский конфликт, США увеличивают риск прямого столкновения между ядерными державами.До этого, 9 октября, бывший госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал рассуждения нынешнего американского лидера о риске ядерной войны. Он назвал их безрассудными и одним из самых больших провалов во внешней политике.