Президент России Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции заявил, что необходимости в массированных ударов по Украине больше нет.

Он указал, что из 29 объектов, которые планировалось уничтожить в рамках массированных ударов по Украине, не поражено семь. Сейчас их, по словам Путина, «добивают».

«Но добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там — видно будет», — добавил Путин.

10 октября Путин сообщил, что по предложению Минобороны России был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Он отметил, что таким образом Москва ответила на террористические действия киевского режима. Путин привел в пример взрыв на Крымском мосту, за которым, как он отметил, стоят украинские спецслужбы.

В частности, 14 октября, в Минобороны отчитались, что ВКС России нанесли высокоточным оружием удары по объектам энергосистемы и военного управления в Киевской и Харьковской областях.

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины было выведено из строя в результате массированных ударов со стороны России.

Западное сообщество в лице США, ЕС и НАТО осудило удары по Украине и заверило, что продолжит оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления Вашингтона о готовности поставлять Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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