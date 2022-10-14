Путин рассказал о поведении Украины в ходе переговоров

Российская сторона открыта для переговоров с Украиной. Более того, делегации двух стран достигли определенных договоренностей, однако как только российские войска отошли от Киева, у Украины пропало желание вести переговоры, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

Он сообщил, что стамбульские договоренности были почти задокументированы, однако украинская сторона отошла от процесса, а в настоящий момент Киев принял официальное решение, запрещающее вести переговоры.

Путин также поделился, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл значительную роль в решении ряда вопросов между Россией и Украиной. Так, указал президент, турецкий лидер поспособствовал обмену пленными между двумя странами.

Кроме того, Эрдоган принял участие в вопросе вывоза российского зерна из Украины, которое, однако, в настоящее время только в малом объеме поступает в нуждающиеся страны. Путин отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также занимается решением этого вопроса, но у него «не все получается».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от серьезных предложений по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив, по его словам, никто не предлагает. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москве не поступало от Анкары предложение о проведении пятисторонних переговоров по Украине по официальным каналам. Предполагалось, что из западных стран в них примут участие США, Франция, Германия и Великобритания.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Москва не получала по дипломатическим каналам конкретных предложений о переговорах с Западом в Стамбуле.

8 октября колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон. Отмечалось, что Анкара хочет стать посредником между Россией и Западом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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