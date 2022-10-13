Лавров ответил на нежелание Байдена провести переговоры с Путиным

Заявление президента США Джо Байдена о неготовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным не усложняет международную обстановку, так как «хуже уже быть не может». Об этом заявил 13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вообще никак не усложняет (международную обстановку. — Ред.), потому что обстановку сегодня, прежде всего в самих Соединенных Штатах, уже довели до такого состояния, что хуже уже быть, по-моему, не может», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина на телеканале «Россия 24».

Лавров подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от серьезных предложений по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив, по его словам, никто не предлагает.

«Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться, — это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли», — добавил министр.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не намерен встречаться с Путиным. При этом она отметила, что американская администрация продолжает контактировать с Москвой относительно перспектив обмена заключенными.

11 октября Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита «большой двадцатки» (G20) в Индонезии. При этом он сказал, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров РФ и США не были инициированы ни одной из сторон. Он подчеркнул, что обсуждать темы переговоров можно только гипотетически, так как для их организации еще не были приложены ничьи усилия.

Тогда же Лавров сказал, что Москва рассмотрит предложение о встрече Путина с Байденом на саммите G20, если оно поступит с американской стороны.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября.

Последние на сегодняшний момент переговоры Путина и Байдена состоялись в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».