Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны из-за действий Запада
Мир
Истребитель ВСУ МиГ-29 потерпел крушение под Винницей
Общество
Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту
Мир
Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО
Мир
Лидеры стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию
Общество
В Херсонской области сообщили об уменьшении числа обстрелов со стороны ВСУ
Мир
МО Украины заявило о фактическом вхождении страны в НАТО
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Делегацию РФ не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Политика
В ГД назвали фантазиями слова Резникова о присоединении Украины к НАТО де-факто
Мир
Эрдоган призвал достичь перемирия на Украине через переговоры

Лавров ответил на нежелание Байдена провести переговоры с Путиным

Лавров: неготовность Байдена к переговорам с Путиным не усложняет международную обстановку, так как хуже уже быть не может
0
Фото: Global Look Press/MFA Russia
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление президента США Джо Байдена о неготовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным не усложняет международную обстановку, так как «хуже уже быть не может». Об этом заявил 13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Одного полюса ягоды: Лавров обвинил Запад в двойных стандартах
Почему глава российского МИД назвал реакцию США на украинские референдумы «истерикой»

«Вообще никак не усложняет (международную обстановку. — Ред.), потому что обстановку сегодня, прежде всего в самих Соединенных Штатах, уже довели до такого состояния, что хуже уже быть, по-моему, не может», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина на телеканале «Россия 24».

Лавров подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от серьезных предложений по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив, по его словам, никто не предлагает.

«Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться, — это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли», — добавил министр.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не намерен встречаться с Путиным. При этом она отметила, что американская администрация продолжает контактировать с Москвой относительно перспектив обмена заключенными.

11 октября Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита «большой двадцатки» (G20) в Индонезии. При этом он сказал, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров РФ и США не были инициированы ни одной из сторон. Он подчеркнул, что обсуждать темы переговоров можно только гипотетически, так как для их организации еще не были приложены ничьи усилия.

Тогда же Лавров сказал, что Москва рассмотрит предложение о встрече Путина с Байденом на саммите G20, если оно поступит с американской стороны.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября.

Последние на сегодняшний момент переговоры Путина и Байдена состоялись в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022