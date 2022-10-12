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В Кремле заявили об отсутствии инициатив по переговорам Путина и Байдена

Песков: Ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было
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Фото: ТАСС/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не были инициированы ни одной из сторон. Об этом 12 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было», — сказал он на брифинге.

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Песков отметил, что обсуждать темы переговоров можно только гипотетически, так как для их организации еще не были приложены ничьи усилия.

Также он прокомментировал слова Байдена о возможном применении Россией ядерного оружия.

«Мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это очень пагубной и провокационной практикой. Россия в этих упражнения участия принимать не хочет и не принимает», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее, 11 октября, Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. При этом глава Белого дома отметил, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

Кроме того, Байден ответил отрицательно на вопрос о вероятности применения тактического ядерного оружия на Украине президентом России.

Американский президент также отозвался о Путине как о «рациональном» лидере, отметив, что его российский коллега, между тем, «просчитался» на Украине. Байден объяснил, что, по его мнению, Путин ошибся, когда рассчитывал встретить поддержку в Киеве.

11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит предложение о встрече Путина с Байденом на саммите G20, если оно поступит с американской стороны.

Саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15–16 ноября.Последние на сегодняшний момент переговоры Путина и Байдена состоялись в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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