Лавров допустил возможность переговоров Путина и Байдена на саммите G20

Москва рассмотрит предложение о встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, если оно поступит с американской стороны. Об этом во вторник, 11 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15–16 ноября.

6 октября президент США заявил, что допускает возможность встречи с российским коллегой на саммите. В тот же день политолог-американист Малек Дудаков с разговоре с «Известиями» допустил, что на саммитах G20 или АТЭС лидеры США и России могут обсудить ситуацию на Украине. Также политолог отметил, что Путин и Байден могут обсудить ядерную программу, вопросы экологического плана, но эти темы всё же отходят на второй план, уступая место ситуации на Украине.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что для планирования будущих контактов на высшем уровне понадобится осознание Вашингтоном того, что с Москвой можно говорить на основе взаимной выгоды и уважения.

Последние на сегодняшний момент переговоры Путина и Байдена состоялись в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, ситуация в Афганистане, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля.

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