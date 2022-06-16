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В Кремле заявили, что РФ и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями
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В Кремле заявили, что РФ и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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России и США рано или поздно будет необходимо обсудить вопросы контроля за вооружениями, а также разоружения и нераспространения. Однако сейчас момент является максимально неподходящим, высказался в четверг, 16 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас», — заявил представитель Кремля в интервью РИА «Новости».

15 июня Песков назвал основу для построения эффективного общения Москвы и Вашингтона — принципы взаимного уважения.

2 июня Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

По его словам, возвращение к духу «Женевы» вряд ли возможно, но могут быть новые надежды и новый режим общения.

Представитель Кремля подчеркнул, что в этих принципах и состоят новые надежды, «но это тема пока не ближней перспективы».

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена на высшем уровне прошла в Женеве ровно год назад — 16 июня 2021.

Отношения между США и Россией обострились после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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