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Песков сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. Об этом в четверг, 2 июня, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — ответил политик на соответствующий вопрос в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 20 мая, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины. Он сообщил, что в Госдепе не видят серьезного настроя русских на участие в конструктивном диалоге.

Последний раз президент России Владимир Путин проводил телефонные переговоры с американским коллегой 12 февраля. По сообщениям Белого дома, беседа прошла на фоне эскалации ситуации на территориях Украины и Донбасса.

В этот же день прошли телефонные переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы они также обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы безопасности. По итогам переговоров Лавров заявил, что пропагандистская кампания США о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.

Общение стран на высшем уровне фактически прекратилось после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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