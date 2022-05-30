Выход из напряжения: сохранятся ли научно-образовательные соглашения РФ и США

Минобрнауки совместно с МИДом анализирует возможность прекращения научно-образовательных соглашений РФ и США. Об этом говорится в ответе кабмина на депутатский запрос (есть в распоряжении «Известий»). Информацию также подтвердили «Известиям» в Минобрнауки. В Госдуме, в свою очередь, сообщили, что рассмотрят все международные договоры и проанализируют целесообразность участия РФ в различных организациях.

Оценка возможностей

Сейчас Минобрнауки совместно с МИДом анализирует нормативно-правовую базу российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества «на предмет их прекращения или приостановления». Об этом сообщается в ответе кабмина на депутатский запрос парламентария от КПРФ Сергея Обухова (есть в распоряжении «Известий»).

«Работа по упомянутым вопросам ведется Минобрнауки России совместно с МИД России, однако документы по ним находятся в закрытом доступе», — подтвердили «Известиям» в Министерстве образования.

Правовая база научно-образовательного сотрудничества с США включает:

Соглашение между правительствами России и США о научно-техническом сотрудничестве от 1993 года (продлено до 2025 года);

Меморандум о взаимопонимании между правительствам РФ и США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации 1998 года;

Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки России и минторговли США о сотрудничестве в области технологий и инноваций 2004 года;

Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки России и США о расширении сотрудничества и обменов в области образования от 2006 года;

Соглашение о сотрудничестве в области сейсмологии и геодинамики между Минобрнауки России и Национальным научным фондом и Геологической службой МВД США от 2012 года.

Выход из напряжения Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Однако один из пунктов уже не работает. В 1993 году в соответствии с соглашением о научно­ техническом сотрудничестве был создан координирующий орган — Российско-Американский смешанный комитет и ряд рабочих групп. Но с 2014 года в результате действий американской стороны работа прекращена, как и всё взаимодействие на уровне профильных министерств.

Сейчас нет достаточной информации о том, какие из указанных соглашений действительно могут быть прекращены по инициативе российской стороны, а какие прорабатываются на предмет расторжения только на случай крайней необходимости или воли США, сказал «Известиям» автор обращения в правительство депутат Сергей Обухов.

Прекращать научное сотрудничество с США и ЕС в проектах класса «мегасайенс» в отличие от своих западных коллег Россия не спешит. 28 февраля минобр ФРГ в одностороннем порядке приостановил двустороннее научное сотрудничество, включая осуществление проектов класса «мегасайенс» XFEL и FAIR. Французский ESRF также придерживается позиции приостановления сотрудничества с Москвой.

Как указано в ответе правительства, выходить из других ключевых документов пока не планируется. Исключать применение инструментов Болонского процесса Россия не намерена, потому что, кроме европейских стран, систему применяют такие страны СНГ, как Казахстан, Армения, Азербайджан, Молдавия и Белоруссия. Двухуровневое высшее образование также повсеместно используется в странах Азиатско-Тихоокеанского, Африканского и Латиноамериканского регионов.

«Даже в случае прекращения участия Российской Федерации в Болонском процессе полный возврат к традиционным квалификациям специалиста представляется нецелесообразным», — сообщил в мартовском ответе кабмин.

Выход из напряжения Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Тем не менее 24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено отказаться от Болонской системы и разработать свою собственную систему высшего образования. Это предложение также поддержали фракции Госдумы и СК.

Что касается других организаций, в ответе депутату напомнили, что, например, решения ВОЗ и МВФ носят для России рекомендательный характер и не способны никак ограничить суверенитет страны. Выход из ВТО тоже представляется нецелесообразным. Это связано с тем, что право Евразийского экономического союза полностью основано на правилах ВТО. То есть в случае выхода Москва продолжит выполнять подавляющее большинство обязательств в сфере торговли товарами, однако полностью лишится всех прав члена организации. Однако, как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, нижняя палата будет рассматривать в том числе денонсацию соглашений об участии в ВОЗ и ВТО.

Выход из Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления 1993 года, по данным правительства, не только не обязателен, но и не отвечает интересам усыновленных детей. Отказ от использования международного классификатора болезней МКБ-10 и приостановка внедрения МКБ-11, по данным правительства, тоже представляется нецелесообразным.

Что же касается возможности выхода из Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, кабмин считает его преждевременным, поскольку документ по большей части технический и отказ от него не отвечает национальным интересам.

Выход из напряжения Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В правительстве «Известиям» порекомендовали обратиться за комментариями в МИД.

Закрывая круг

Сейчас в Госдуме проверяют, из каких организаций можно выйти, подтвердила «Известиям» первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

— Было принято решение провести серьезную экспертизу всех наших международных договоров и участия РФ в различных международных организациях. Сейчас такая серьезная работа в Госдуме будет проведена, и в итоге нам будет понятно, из каких международных соглашений мы выходим. Вячеслав Володин дал такое поручение всем комитетам. В течение ближайшего времени мы должны очень оперативно всё рассмотреть, — рассказала она.

Вероятность того, что Россия в ближайшее время выйдет из других организаций, крайне высока, сказал «Известиям» член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. По мнению сенатора, следует пересмотреть необходимость участия, например, в ОБСЕ. Эта организация никак не способствовала разрешению конфликта на востоке Украины, считает политик. Однако каждое соглашение должно рассматриваться профильными ведомствами.

Выход из напряжения Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

После 24 февраля Россия вышла из состава ряда международных организаций. Так, 16 марта РФ отказалась от участия в Совете Европы. Москва входила в организацию с 1996 года и была в числе десяти крупнейших ее доноров.

В начале апреля Россия приняла решение о досрочном прекращении деятельности в Совете по правам человека. Также прервано сотрудничество с Агентством по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития, Советом государств Балтийского моря и Международной организацией труда. 27 апреля РФ заявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации из-за политизации ее деятельности.