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Госдепартамент не увидел предпосылок для переговоров с РФ на высоком уровне

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Флаг США и России
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Госдепартамент США не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины. Американская сторона не отмечает конструктивных предложений, которые стоило бы обсудить, заявил в пятницу, 20 мая, официальный представитель ведомства Нед Прайс.

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«По нашей оценке, сейчас не время для телефонного разговора на высоком уровне между госсекретарем [Энтони] Блинкеном или другими высокопоставленными лицами в департаменте. Мы пока не видим никаких признаков того, что русские серьезно настроены на участие в конструктивном диалоге, который мог бы помочь продвинуть перспективы уменьшения напряженности и насилия или в конечном счете положить конец этому конфликту. Если мы почувствуем, что переговоры смогут сделать это — спасти жизни, конечно, мы без колебаний проведем их», — заявил он на брифинге.

Прайс напомнил, что Блинкен был в авангарде усилий, направленных предотвращение конфликт вокруг Украины.

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«Заместитель госсекретаря [Венди] Шерман тоже встречалась со своим российским коллегой. Оба они принимали участие в телефонных разговорах, пытаясь предотвратить то, что произошло. Мы снова и снова демонстрировали, что верим в силу диалога, а также в эффективность и полезность открытых линий связи. Но мы также считаем, что должен быть потенциал для того, чтобы любое такое взаимодействие имело конструктивный результат и способствовало достижению конечной и первостепенной цели», — добавил Прайс.

Ранее, 17 мая, в Госдепартаменте уже сообщали об отсутствии причин для переговоров глав МИД США и РФ.

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании.

Последняя несостоявшаяся встреча Лаврова и Блинкена была запланирована на 24 февраля. Встреча была отменена по инициативе представителя Госдепа США из-за начала специальной военной операции по защите Донбасса, инициированной Россией.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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