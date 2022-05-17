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США не увидели оснований для диалога Блинкена и Лаврова в нынешних условиях

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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В Соединенных Штатах считают, что в нынешних условиях диалог между госсекретарем США Энтони Блинкеным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым не получился бы конструктивным. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

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В американском Госдепартаменте заявили, что сейчас для прямого диалога дипломатов оснований нет.

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании.

Последняя несостоявшаяся встреча Лаврова и Блинкена была запланирована на 24 февраля. Встреча была отменена по инициативе представителя Госдепа США из-за начала специальной военной операции по защите Донбасса, инициированной Россией.

Последняя встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась 21 января в Женеве. Она продлилась полтора часа и касалась гарантий безопасности. Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он также отметил, что читать документы, которые подготовил Госдепартамент относительно российской «дезинформации», невозможно. Блинкен, в свою очередь, указал на то, что переговоры получились откровенными и субстантивными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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