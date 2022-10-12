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Байден отверг возможность применения ядерного оружия Путиным

Байден заявил, что не думает, что Путин применит тактическое ядерное оружие на Украине
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Фото: Global Look Press/Cliff Owen - CNP
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Президент США Джо Байден не верит в применение тактического ядерного оружия на Украине его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил во вторник, 11 октября, в интервью телеканалу CNN.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
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«Я не думаю, что он это сделает», — сказал Байден.

Кроме того, Байден добавил, что в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий. Однако президент США отказался раскрыть, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия.

«Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно… и рассказывать о том, что мы будем или не будем делать», — сказал он.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией и не хотят перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу. По его словам, это бы стало катастрофой для всех.

До этого, 9 октября, Кирби рассказал, что США не видят никаких признаков готовности России к использованию ядерного оружия. Он добавил, что Вашингтон и союзники тщательно следят за текущей ситуацией.

6 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что США не видят признаков того, что Россия приняла решение применить ядерный арсенал.

В тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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