В Белом доме заявили об отсутствии данных о планах России применить ядерное оружие

США не видят никаких признаков готовности России к использованию ядерного оружия. Об этом заявил 9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

«Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что [президент России Владимир] Путин принял решение использовать ядерное оружие <...> Мы также не видели ничего, что дало бы нам основания изменить состояние готовности наших сил стратегического сдерживания», — сказал Кирби.

Он добавил, что США и союзники тщательно следят за текущей ситуацией.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что США не видят признаков того, что Россия приняла решение применить ядерный арсенал.

Вместе с тем несколько дней назад президент США Джо Байден заявил, что применение тактического ядерного оружия не сможет не привести к ядерному Армагеддону. По мнению Байдена, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

6 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у Российской Федерации ЯО.

Однако председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в тот же день заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.