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В США указали на нежелание ядерного конфликта с Россией

Белый дом: США не стремятся к конфликту с Россией на Украине и не хотят ядерного столкновения
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Власти США не стремятся к конфликту с Россией и не хотят перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу, что стало было бы катастрофой для всех. Об этом сообщил 11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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«Мы не стремимся к конфликту с Россией. Президент [США Джо Байден] высказался об этом предельно ясно. Наша позиция в данном вопросе не изменилась. Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого», — цитирует Кирби «Газета.Ru».

Выступая на брифинге, представитель Белого дома признал, что США не фиксируют никаких признаков намерения России применить какой-либо вид оружия массового уничтожения на Украине. При этом Вашингтон продолжает отслеживать ситуацию на территории конфликта.

Ранее во вторник Кирби сообщил, что Запад рассчитывает поставить Киеву в скором времени два первых комплекса систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Он подчеркнул, что ранее Вашингтон объявил о намерении поставить Украине восемь таких систем.

Тогда же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве».

10 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.

До этого, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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