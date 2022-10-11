В НАТО заявили о планах провести ядерные учения

В скором времени НАТО организует плановые учения по ядерным силам сдерживания с целью предотвращения эскалации. Об этом во вторник, 11 октября, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным. <...> Думаю, мы бы направили крайне неверный посыл, если бы сейчас внезапно отменили регулярные, давно запланированные учения», — отметил он в ходе пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе.

9 октября экс-госсекретарь США Майкл Помпео, работавший в администрации бывшего американского президента республиканца Дональда Трампа, назвал безрассудными рассуждения нынешнего американского лидера Джо Байдена о риске ядерной войны.

Двумя днями ранее Байден переключился на разговор об Украине во время мероприятия по сбору средств от Демократической партии. Как указал американский лидер, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

6 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят признаков того, что РФ приняла решение применить ядерный арсенал.

В этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России до применения ею ядерного оружия.

До этого, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.