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Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России до применения ею ядерного оружия

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ а не «ждать ядерных ударов России» Об этом он заявил 6 октября в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия).

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
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«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят...Пересмотреть использование своего давления. Вот что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал украинский лидер.

В этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.

1 октября Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применять ядерное оружие. Как указал глава американского военного ведомства Ллойд Остин, США не видят признаков желания Москвы пойти на такой шаг.

До этого 30 сентября Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

В этот же день Байден на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что в США видят в высказывании Путина якобы угрозу в адрес Европы и угрозу нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

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