Белый дом подтвердил скорую поставку Украине комплексов ПВО NASAMS

Запад рассчитывает поставить Киеву в скором времени два первых комплекса систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Об этом во вторник, 11 октября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что ранее Вашингтон объявил о намерении поставить Украине восемь таких систем.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два [комплекса] NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать [их] <...> в самом ближайшем будущем», — приводит его слова агентство Reuters.

Кроме того, США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки дополнительных средств ПВО, подчеркнул Кирби.

Накануне президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября, комментируя это решение, подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что накачивание киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

8 октября стало известно, что США намерены поставить украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».