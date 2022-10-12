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Байден назвал Путина «рациональным игроком»

Президент США Байден: Путин является рациональным лидером, который просчитался
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Фото: Global Look Press/Cliff Owen
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Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «рациональным» лидером. Однако подчеркнул, что тот «просчитался» на Украине. Об этом Байден заявил в интервью CNN.

«Ответы со стороны России будут жесткими»
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«Я полагаю, что он рациональный игрок, который серьезно просчитался», — сказал президент США.

Как заявил Байден, цели президента РФ были «неправильными». По его словам, Путин рассчитывал, что его «встретят с распростертыми объятиями в Киеве — колыбели матушки России». При этом американский президент считает, что российский лидер «полностью просчитался».

Полное интервью будет показано в ночь на 12 октября по московскому времени.

Ранее, 10 октября, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин является «центром принятия решений» Вооруженных сил России.

В тот же день Байден осудил удары РФ по объектам Украины. По его словам, коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Байден также отметил, что США настроены на то, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и всю Россию к ответственности.

Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики. Он обратил внимание, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Утром 10 октября в городах Украины прогремел ряд взрывов. Движение метрополитена в Киеве было приостановлено. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины (СБУ) на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы. Огнем также была охвачена киевская теплоэлектростанция.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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