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В США назвали Путина «центром принятия решений»

Экс-советник Белого дома Джон Болтон назвал Путина «центром принятия решений»
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Фото: TASS/Zuma
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что президент России Владимир Путин является «центром принятия решений» Вооруженных сил России. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS News.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
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«Он [Путин] — центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем «законная военная цель». Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай», — сообщил Болтон 7 октября.

Данное заявление он сделал в процессе разговора о возможностях использования ядерного оружия и ситуации вокруг Украины. Он отметил, что применение тактического ядерного оружия маловероятно, однако за этой ситуацией стоит внимательно следить.

В четверг, 6 октября, президент США Джо Байден заявил, что применение тактического ядерного оружия приведет к ядерному армагеддону. По словам Байдена, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в вопросе ядерного оружия необходимо проявлять осторожность. Макрон также напомнил, что ядерная доктрина Франции не меняется уже долгое время.

9 октября бывший госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал рассуждения нынешнего американского лидера о риске ядерной войны. Он назвал их безрассудными и одним из самым больших провалов во внешней политике.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

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