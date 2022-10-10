В США назвали Путина «центром принятия решений»

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что президент России Владимир Путин является «центром принятия решений» Вооруженных сил России. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS News.

«Он [Путин] — центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем «законная военная цель». Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай», — сообщил Болтон 7 октября.

Данное заявление он сделал в процессе разговора о возможностях использования ядерного оружия и ситуации вокруг Украины. Он отметил, что применение тактического ядерного оружия маловероятно, однако за этой ситуацией стоит внимательно следить.

В четверг, 6 октября, президент США Джо Байден заявил, что применение тактического ядерного оружия приведет к ядерному армагеддону. По словам Байдена, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в вопросе ядерного оружия необходимо проявлять осторожность. Макрон также напомнил, что ядерная доктрина Франции не меняется уже долгое время.

9 октября бывший госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал рассуждения нынешнего американского лидера о риске ядерной войны. Он назвал их безрассудными и одним из самым больших провалов во внешней политике.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.