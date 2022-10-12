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В Белом доме заявили об отсутствии намерений Байдена встретиться с Путиным

В Белом доме заявили, что Байден не намерен встречаться с Путиным
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Фото: Global Look Press/ImageSpace
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Президент США Джо Байден не намерен встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в среду, 12 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», — сказала она на брифинге для журналистов на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Колорадо.

При этом Жан-Пьер добавила, что американская администрация продолжает контактировать с Москвой относительно перспектив обмена заключенными.

«Президент [Байден] глубоко убежден в том, что Россия должна принять серьезное предложение (по обмену заключенными — Ред.), которое мы выдвинули, либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров», — отметила она.

11 октября Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. При этом он отметил, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговоры лидеров РФ и США не были инициированы ни одной из сторон. Он отметил, что обсуждать темы переговоров можно только гипотетически, так как для их организации еще не были приложены ничьи усилия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит предложение о встрече Путина с Байденом на саммите G20, если оно поступит с американской стороны.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября.

Последние на сегодняшний момент переговоры Путина и Байдена состоялись в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля.

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