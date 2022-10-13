В Кремле заявили об отсутствии перспектив переговоров с Западом в ближайшее время

Кремль не ожидает перспектив переговоров с Западом в ближайшее время. Об этом в четверг, 13 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чтобы вести диалог, нужно две стороны. Поскольку сейчас Запад занимает весьма и весьма враждебную к нам позицию, то вряд ли приходится говорить о таких перспективах в ближайшее время», — сказал он в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24».

При этом Песков отметил, что Турция, как и ряд других стран, продолжают попытки стать посредниками в этом вопросе.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от серьезных предложений по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив, по его словам, никто не предлагает.

Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что предложение о проведении пятисторонних переговоров по Украине не поступало Москве от Анкары по официальным каналам.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Москва не получала по дипломатическим каналам конкретных предложений о переговорах с Западом в Стамбуле.

8 октября колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон. Отмечалось, что Анкара хочет стать посредником между Россией и Западом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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