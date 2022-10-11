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Захарова заявила об отсутствии предложений о переговорах с Западом в Стамбуле

Захарова заявила, что Москва не получала по дипканалам предложений о переговорах с Западом в Стамбуле
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Фото: TASS/Zuma
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Россия пока не получала по дипломатическим каналам конкретных предложений о переговорах в Турции с ФРГ, Великобританией и Францией. Об этом во вторник, 11 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«На данный момент, пока я готовилась к брифингу, об этом не было дополнительно ничего известно к тому, о чем вчера российская сторона заявляла», — сказала она на брифинге.

8 октября колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон. Он отметил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает информацией об инициативе Турции организовать переговоры России по Украине с четырьмя западными странами.

Ранее, 7 октября, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут возобновиться. Он отметил, что «более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и западным миром».

4 октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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