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Песков отметил отсутствие информации о переговорах России и четырех стран Запада в Стамбуле

Песков: в Кремле нет данных о позиции Турции по переговорам по Украине с западными странами
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Кремль не располагает информацией об инициативе Турции организовать переговоры России по Украине с четырьмя западными странами. Об этом 9 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет», — ответил он «Интерфаксу» на вопрос о предложении Анкары.

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8 октября колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.

Он отметил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом. Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США хотели бы прийти к скорейшему урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем.

Тогда же директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что Москва не отказывается от посредников при переговорах с Киевом.

Ранее, 7 октября, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут возобновиться. Он отметил, что «более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и западным миром».

4 октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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