Конгрессмен США пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону

Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Фениксе, штат Аризона. Об этом он написал в письме, опубликованном на его официальном сайте в четверг, 27 октября.

В письме указаны адреса посольства России и посольства Украины в Вашингтоне.

«Я не дипломат. Я простой член конгресса, но я видел достаточно смертей и разрушений в ваших странах. Это недопустимо. Я прошел путь от негодования из-за недостатка попыток мирного урегулирования до чувства необходимости действовать самому», — написал конгрессмен.

Он отметил, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку своих усилий по урегулированию ситуации со стороны организации.

По его словам, в Фениксе стороны могут «начать диалог по деэскалации ядерной напряженности», а также остановить спецоперацию и «завершить смерти и разрушения, захватившие ваши страны».

Кроме того, Гозар заверил в письме, что расположение штата обеспечит необходимую для переговоров дистанцию как от конфликта, так и от институтов, призывающих к продолжению конфликта.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева. Кроме того, он считает, что президент РФ Владимир Путин «не имеет никакого намерения садиться за стол переговоров в обозримом будущем».

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех Украины на переговорах с Россией прямо пропорционален силе, которую она продемонстрирует на поле боя. При этом, по его словам, Североатлантический альянс будет столько времени поддерживать Киев, сколько понадобится.

До этого, 25 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об убежденности США в том, что решение о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно. По ее словам, Вашингтон видит свою задачу в обеспечении Украины всем необходимым.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».