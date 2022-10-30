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Лавров заявил об открытости России к переговорам по Украине

Глава МИД РФ Лавров: руководство России, включая и президента Путина, по-прежнему готово к переговорам по Украине
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Руководство России, включая и президента страны Владимира Путина, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», который был показан 30 октября в эфире Первого канала.

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«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине] остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — сказал Лавров.

Он отметил, что «за Россией дело не станет», если к ней будут обращаться с какими-либо «реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», а также если к РФ будут обращаться с предложениями, которые «направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».

27 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева. По его словам, в настоящее время РФ и Украина «не в тех позициях, когда хотели бы вести переговоры».

Кирби также заявил, что роль США заключается в том, чтобы продолжать «поддерживать Киев на поле боя». По его словам, это необходимо, чтобы, когда речь пойдет о переговорах, президент Украины Владимир Зеленский мог бы добиться в них успеха.

14 октября Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что российская сторона открыта для переговоров с Украиной. Он отметил, что делегации двух стран достигли определенных договоренностей в ходе переговоров в Стамбуле, однако, как только российские войска отошли от Киева, у Украины пропало желание вести переговоры.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным. Это произошло после того, как 30 сентября Путин во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов о присоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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