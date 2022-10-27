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Белый дом заявил об отсутствии настроя на переговоры у РФ и Украины

США считают, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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США считают, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева. Об этом в среду, 26 октября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Ни одна из сторон сейчас не находится в той позиции, чтобы сесть за стол и начать переговоры», — сказал он на брифинге для журналистов.

Он отметил, что РФ продолжает проводить специальную военную операцию. В то время как президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина сосредоточена на контрнаступлении.

По его словам, страны «не в той позиции, когда они хотели бы вести переговоры». Кроме того, Кирби считает, что президент РФ Владимир Путин «не имеет никакого намерения садиться за стол переговоров в обозримом будущем».

Координатор по стратегическим коммуникациям также указал на то, что США не могут предсказать, каким будет завершение конфликта.

Представитель Белого дома заявил, что роль США заключается в том, чтобы продолжать «поддерживать Украину на поле боя». По его словам, это необходимо, чтобы, когда речь пойдет о переговорах, президент Зеленский мог бы добиться в них успеха.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех Украины на переговорах с Россией прямо пропорционален силе, которую она продемонстрирует на поле боя. При этом, по его словам, Североатлантический альянс будет столько времени поддерживать Киев, сколько понадобится.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об убежденности США в том, что решение о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно. По ее словам, Вашингтон видит свою задачу в обеспечении Украины всем необходимым.

До этого, 24 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.

Между тем 21 октября госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ «не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении».

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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