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Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости

Энтони Блинкен: администрация США будет вести диалог с Россией, когда это необходимо
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Фото: REUTERS/Michael A. McCoy
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Соединенные Штаты Америки будут вести диалог с Россией всякий раз, когда это необходимо. Таким образом 21 октября госсекретарь Энтони Блинкен отреагировал на слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о «тихой дипломатии», которая помогла избежать значительного обострения конфликта в 1962 году.

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«Мы четко заявляли, что всякий раз, когда у нас есть что-то, что важно сообщить России, мы будем это делать. И мы это делали. Я имел возможность обсудить с министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым конкретные вопросы, которые были важны для нашей собственной безопасности», — сказал он в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте.

Блинкен добавил, что министр обороны США, помощник американского президента по национальной безопасности и другие представители руководства страны также поддерживают взаимодействие со своими российскими коллегами.

Ситуация вокруг Украины, по словам госсекретаря США, «указывает» на то, что Россия «не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении».

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии в планах разговора президента России Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Об этом Песков заявил после беседы министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 октября в эфире телеканала «Россия-24» назвал бесперспективными попытки США говорить с Россией с позиции силы. Дипломат также высказался о необходимости переговоров для определения контуров международного порядка в различных сферах.

Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Последние на сегодняшний момент переговоры Путина и Байдена состоялись в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

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