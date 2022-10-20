Посол Антонов назвал бесперспективными попытки США говорить с РФ с позиции силы

США предлагают России неприемлемые условия для переговоров по Украине с позиции силы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 октября в эфире телеканала «Россия-24».

«Нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье — начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации. Разве на этой основе можно о чем-то договариваться? Разве можно вообще озвучивать такого рода идеи? То естьc, с нами пытаются говорить через губу», — сказал он.

Дипломат также высказался о необходимости переговоров для определения контуров международного порядка в различных сферах.

«Нам нужны переговоры, на которых мы должны определить контуры международного порядка. К примеру, если в области военно-политической мне это понятно, то в области экономической очень большие вопросы», — указал посол.

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