Соединенные Штаты Америки готовы прославлять нацизм в маниакальном стремлении «очернить и отменить» Российскую Федерацию. Об этом заявил 13 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя приезд в Штаты представителей национальной группировки «Азов» (организация признана террористической в России).

«Мы видели сообщения в СМИ о встречах боевиков «Азова» <...> со студентами ведущих вузов США <...> Не приходится сомневаться, какие идеи украинские террористы, чьи руки по локоть в крови от убийств мирных жителей, продвигают перед молодежью», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

Он указал, что США, ради того чтобы «очернить и отменить» Россию, готовы прославлять нацизм, против которого страны сражались во Вторую мировую войну.

«В США всё больше забывают о славном прошлом — советско-американском братстве в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, когда наши деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма», — напомнил Антонов.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиям» отметила, что регионы мира категорично отвергают попытки коллективного Запада ввязать их в антироссийские игры. По ее словам, против изоляции Российской Федерации уже выступили страны Азии, Африки и многие другие.

В августе президент России Владимир Путин говорил о бесперспективности политики изоляции страны. Он отмечал, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.