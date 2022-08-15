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Путин назвал глупостью попытки Запада «отменить Россию»

Путин: все попытки «отменить Россию» тщетны, это просто глупость
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости. Об этом заявил в понедельник, 15 августа, президент РФ Владимир Путин.

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«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — сказал российский лидер в своем видеообращении к участникам молодежного форума «Таврида.Арт», который стартовал в понедельник в Крыму.

Ранее в этот день, выступая на открытии форума «Армия-2022», президент отметил нежелание союзников и партнеров России прогибаться перед мировым «гегемоном» — Соединенными Штатами Америки.

Глава государства подчеркнул, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития и хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности, внося свой вклад в защиту многополярного мира.

Еще одной важной задачей Путин назвал жесткое пресечение любых проявлений неонацизма, русофобии и расизма, а также попыток фальсифицировать историю. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты». В этой связи президент отметил огромную для общества роль международного антифашистского конгресса, который проходит в рамках форума «Армия-2022»

Как стало известно в этот день, на сам форум приехали делегации из более чем 70 стран.

10 августа президент Чикагского совета по глобальным вопросам, экс-постпред США в Совете Организации НАТО, дипломат Иво Даалдер в своем материале для Politico указал на то, что несмотря на попытки изолировать Россию, у нее по-прежнему много друзей, в том числе среди государств-членов НАТО. В качестве примера он привел лидера Турции Реджеп Тайипа Эрдогана, который смог установить теплые отношения с Путиным.

Американский дипломат также указал на стратегические выгоды от Турции для НАТО: от географии и пограничного положения между мусульманским и христианским мирами до дипломатических успехов в переговорах с Киевом и Москвой.

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