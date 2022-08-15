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Путин отметил нежелание союзников России прогибаться под гегемона

Путин: Россия ценит, что ее союзники и единомышленники не прогибаются перед гегемоном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия имеет много союзников и единомышленников, которые не прогибаются под так называемого «гегемона». Об этом в понедельник, 15 августа, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии форума «Армия-2022».

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«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития и хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности, внося свой вклад в защиту многополярного мира.

На форуме Путин заявил, что Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества с союзниками и партнёрами. Страна готова предложить им самые современные виды вооружений — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов, добавил глава государства.

Также российский лидер пригласил союзников и партнеров принять участие в совместных командно-штабных и других видах учений Вооруженных сил РФ.

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