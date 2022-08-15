Путин пригласил дружественные страны присоединиться к военным учениям

Россия приглашает своих союзников и партнеров к командно-штабным и другим военным учениям. Об этом заявил 15 августа президент РФ Владимир Путин.

«Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных камандно-штабных и других видах учений», — сказал он на форуме «Армия-2022».

Он указал, что Россия видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих. Путин также отметил, что Россия выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Это, по его словам, важно в условиях формирования многополярного мира, сложившегося на сегодняшний день.

4 августа стало известно, что белорусские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября.

На учениях от Вооруженных сил Белоруссии будет задействовано более 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

26 июля в российском оборонном ведомстве сообщили, что на этих военных учениях будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе.