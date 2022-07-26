МО РФ сообщило о проведении командно-штабного учения «Восток-2022» с 30 августа

Стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» пройдет с 30 августа по 5 сентября. Об этом 26 июля сообщило Минобороны РФ.

Как отмечается, будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе.

«Кроме войск Восточного военного округа к данным маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств», — говорится в сообщении.

Действия пройдут на полигонах Восточного военного округа. В ведомстве уточнили, что ни одно из запланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки Минобороны не отменено ради проведения учения.

Ранее, 14 января, сообщалось о проведении внезапной проверки боевой готовности в войсках Восточного военного округа в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022». В Минобороны тогда рассказали, что в ходе проверки особое внимание уделялось оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск.