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В войсках ВВО проводится внезапная проверка боевой готовности

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В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности. Об этом сообщили в пятницу, 14 января, в Минобороны России.

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«В Вооруженных силах Российской Федерации продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — отмечается в заявлении.

В ведомстве также добавили, что в ходе проверки особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск. Кроме того, в ходе проверки войска перебрасываются на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов дислокации.

Ранее, 11 января, в четырех регионах на западе России стартовали военные маневры. Они будут завершены учебным боем с этапом боевой стрельбы. Экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника, на дальностях до 1,2 тыс. м.

В ноябре сообщалось, что в 2021 учебном году российские военные провели на территории Западного военного округа более 200 командно-штабных учений. Дополнительно военнослужащие осуществили 40 военных учений тактического характера на местности с выполнением стрельб.

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