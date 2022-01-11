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Около 3 тыс. военных начали учения на западе России

Около трех тысяч военных ЗВО начали боевую подготовку на общевойсковых полигонах ЦФО
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В четырех регионах на западе России стартовали военные маневры. Об этом 11 января заявили в пресс-службе Западного военного округа.

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«Около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бойцы Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий отработают боевое слаживание и освоят новые методы и тактику выполнения огневых задач.

«Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп «противника» и оборудовании опорных пунктов», — отметили в пресс-службе.

Маневры будут завершены учебным боем с этапом боевой стрельбы. Экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тыс. м. Всего в подготовке планируется задействовать порядка 300 единиц военной техники, а также штатное стрелковое вооружение.

В ноябре сообщалось, что в 2021 учебном году российские военные провели на территории Западного военного округа более 200 командно-штабных учений. Дополнительно военнослужащие осуществили 40 военных учений тактического характера на местности с выполнением стрельб.

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