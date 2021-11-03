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Военные в ЗВО провели более 200 командно-штабных учений

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Военные России в 2021 учебном году провели на территории Западного военного округа (ЗВО) более 200 командно-штабных учений. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Кроме того, дополнительно военнослужащие осуществили 40 военных учений тактического характера на местности с выполнением стрельб.

В ходе военных мероприятий российскими военными были отработаны такие моменты, как слаженность, планирование и подготовка различных видов боя в короткие сроки, управление действиями войск в условиях динамичной и быстро меняющейся обстановки. Отработаны были в том числе вопросы борьбы с малогабаритными разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами.

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По итогу проведенного анализа можно заключить: органы управления соединений и воинских частей успешно освоили средства единой системы управления тактического звена, возможности которой активно применяются военными на практике.

Мероприятия по подготовке военных коснулись вопросов борьбы с последствиями применения потенциальным противником оружия массового поражения и дезактивации военной техники.

Главным испытанием для военнослужащих стало масштабное совместное стратегическое учение «Запад— 2021», которое проводилось совместно с коллегами из Белоруссии на девяти российских полигонах и пяти белорусских.

В общей сложности к военным учениям были привлечены около 200 тыс. военнослужащих, 80 самолетов, и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, а также до 15 кораблей Балтийского флота.

Накануне, 2 ноября, российские и сирийские военные выполнили военную задачу на борту российского Су-24. В ходе учебных мероприятий экипаж должен был нанести бомбовый удар по позициям потенциальных боевиков.

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