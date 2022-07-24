"Лада" заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот

Подводная «черная дыра» — именно так на флоте называют эту подлодку — пополнит Северный флот уже осенью. Минобороны утвердило план передачи ВМФ субмарины «Кронштадт» проекта 677 «Лада». В настоящее время она проходит испытания. До конца осени подводная лодка должна совершить переход в Полярный, где войдет в бригаду субмарин Северного флота. Сегодня «Кронштадт» считается самой бесшумной лодкой в своем классе — она способна поражать подводные и надводные цели, в том числе ракетами «Калибр» и «Оникс». Эксперты считают, что на севере "Кронштадт" сможет решать сразу несколько задач, в том числе — прикрывать стратегические ракетоносцы.

Курс на Север

Минобороны утвердило план передачи ВМФ уникальной субмарины «Кронштадт» проекта 677, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве. По словам собеседников редакции, в настоящее время субмарина проходит заводские испытания.

Уже в конце лета – начале осени субмарина должна совершить переход в Мурманскую область. Там подлодку ждут дополнительные тесты, которые должны завершиться до конца осени. После их прохождения "Кронштадт" войдет в состав бригады подводных лодок Северного флота.

- Сегодня в составе 161-й бригады подводных лодок Северного флота состоят, в основном, лодки проекта 877, - рассказал "Известям" военный историк Дмитрий Болтенков. - Две из них - "Владикавказ" и "Калуга" - в 2010-е годы были модернизированы, но в целом это устаревшие лодки, и пора их просто списывать. 161-я бригада выполняет важные задачи - обеспечение развертывания основных сил Северного флота в Баренцевом море - подводных стратегических ракетоносцев, надводных боевых кораблей. В условиях ухудшения отношений между Россией и НАТО на Северный флот необходимо поставлять не только атомные подводные лодки, но и дизельные.

Помимо прикрытия основных сил флота, в задачи субмарин 677 проекта будут входить противолодочные действия в Северной Атлантики, добавил эксперт.

Затянувшаяся серия

Серия "Лада" стала развитием проекта 877 «Палтус». Эти подводные лодки имеют водоизмещение 1,8 тыс. т, скорость до 21 узла и глубину погружения более 300 м. Пока в составе ВМФ находится только головной корабль 677-й серии - субмарина «Санкт-Петербург», построенная в 2010-м. Два года назад она прошла модернизацию и может применять торпеды, ракеты и мины, действовать в ближней и средней морской зоне, поражать как надводные, так и подводные цели. В конце 2021 года она вошла в состав 161-й бригады подводных лодок Северного флота. В феврале «Санкт-Петербург» приняла участие в масштабных маневрах в Средиземном море, куда она пришла с отрядом кораблей Северного флота. Как сообщали "Известия", учения проходили в условиях, приближенных к боевым.

Лодка «Кронштадт» была заложена в 2005 году, однако в 2009-м ее строительство было приостановлено. В 2013-м субмарину продолжили строить, но — уже по обновленному проекту. Ее оснастили усовершенствованной навигационной системой и более мощной и бесшумной электродвигательной установкой. В арсенале корабля появились крылатые ракеты «Калибр», которые он может запускать через торпедные аппараты.

В феврале гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков заявил, что «Кронштадт» "несколько задержался из-за проблем с контрагентами".

Помимо "Кронштадта" в этом году планируется передача флоту еще одной лодки проекта 677 - "Великие Луки". Кроме того, в минувшем июне на Адмиралтейских верфях были заложены еще два корабля - "Вологда" и "Ярославль".

Проект "Лада" оказался довольно тяжелым для разработчиков, отметил и Дмитрий Болтенков.

- Но в итоге "Санкт-Петербург" довели до ума. Теперь корабли проекта 677 могут стрелять крылатыми ракетами "Калибр". Так что помимо задач по прикрытию основных сил и противолодочных действий в Северной Атлантике эти субмарины смогут выполнять и третий круг задач - поражать наземные и надводные цели, – подытожил эксперт.

Без шума и пыли

На Северном флоте России несет службу одна из двух дивизий стратегических подводных ракетоносцев — 31-я. Входящие в ее состав корабли регулярно уходят на боевое дежурство. Как ранее сообщали "Известия", именно в это соединение поступают по мере постройки новейшие подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" 955А "Борей-А". Такое решение было принято по результатам маневров. Во время учений одновременно три субмарины синхронно поднялись на поверхность в Арктике, проломив слой льда толщиной полтора метра. Как докладывал президенту главком ВМФ адмирал Николай Евменов, всплытие в ограниченном районе радиусом 300 м было произведено впервые в истории российского флота. Кроме того, в ходе маневров была выполнена практическая торпедная стрельба АПЛ из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность.

По заявлениям разработчиков, из-за новых технических решений заметность «Лад» уже ниже, чем у серийно строящихся сейчас дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка». После установки воздухонезависимой энергоустановки их шумность окажется ниже фонового уровня в море. То есть обнаружить их будет практически невозможно.

Изначально заявлялось, что для «Лад» будет разработана передовая воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ). С ней подводная лодка могла бы длительное время двигаться, не всплывая на поверхность. Современные «Лады» планировалось оснастить двигателем с электрохимическим генератором разработки ЦКБ МТ «Рубин», а водород вырабатывать из дизельного топлива и кислорода. Но разработка этого двигателя пока не завершена, что привело к задержкам постройки лодок. В 2019 году Минпромторг и «Рубин» подписали новый контракт на продолжение работ, который планируется завершить к середине 2020-х.