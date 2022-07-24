 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Фигурант дела о драке на сочинском пляже «Фрегат» задержан в Москве
Мир
Лавров заявил, что РФ поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Мир
Лавров назвал одержимостью попытки Запада запретить фотографироваться с ним
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Мир
Николаевский губернатор заподозрил всех горожан в работе на Россию
Мир
Неизвестные изрисовали краской могилу Бандеры в Мюнхене
Мир
The Times заявила о планах Джонсона вернуться на пост британского премьера
Мир
Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна с Украины
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Мир
Врач заболевшего COVID-19 Байдена заявил об улучшении его состояния
/

"Лада" заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот

Бесшумная лодка "Кронштадт" будет прикрывать подводные стратегические ракетоносцы
Фото: РИА Новости/Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подводная «черная дыра» — именно так на флоте называют эту подлодку — пополнит Северный флот уже осенью. Минобороны утвердило план передачи ВМФ субмарины «Кронштадт» проекта 677 «Лада». В настоящее время она проходит испытания. До конца осени подводная лодка должна совершить переход в Полярный, где войдет в бригаду субмарин Северного флота. Сегодня «Кронштадт» считается самой бесшумной лодкой в своем классе — она способна поражать подводные и надводные цели, в том числе ракетами «Калибр» и «Оникс». Эксперты считают, что на севере "Кронштадт" сможет решать сразу несколько задач, в том числе — прикрывать стратегические ракетоносцы.

Курс на Север

Минобороны утвердило план передачи ВМФ уникальной субмарины «Кронштадт» проекта 677, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве. По словам собеседников редакции, в настоящее время субмарина проходит заводские испытания.

Уже в конце лета – начале осени субмарина должна совершить переход в Мурманскую область. Там подлодку ждут дополнительные тесты, которые должны завершиться до конца осени. После их прохождения "Кронштадт" войдет в состав бригады подводных лодок Северного флота.

- Сегодня в составе 161-й бригады подводных лодок Северного флота состоят, в основном, лодки проекта 877, - рассказал "Известям" военный историк Дмитрий Болтенков. - Две из них - "Владикавказ" и "Калуга" - в 2010-е годы были модернизированы, но в целом это устаревшие лодки, и пора их просто списывать. 161-я бригада выполняет важные задачи - обеспечение развертывания основных сил Северного флота в Баренцевом море - подводных стратегических ракетоносцев, надводных боевых кораблей. В условиях ухудшения отношений между Россией и НАТО на Северный флот необходимо поставлять не только атомные подводные лодки, но и дизельные.

Помимо прикрытия основных сил флота, в задачи субмарин 677 проекта будут входить противолодочные действия в Северной Атлантики, добавил эксперт.

Затянувшаяся серия

Серия "Лада" стала развитием проекта 877 «Палтус». Эти подводные лодки имеют водоизмещение 1,8 тыс. т, скорость до 21 узла и глубину погружения более 300 м. Пока в составе ВМФ находится только головной корабль 677-й серии - субмарина «Санкт-Петербург», построенная в 2010-м. Два года назад она прошла модернизацию и может применять торпеды, ракеты и мины, действовать в ближней и средней морской зоне, поражать как надводные, так и подводные цели. В конце 2021 года она вошла в состав 161-й бригады подводных лодок Северного флота. В феврале «Санкт-Петербург» приняла участие в масштабных маневрах в Средиземном море, куда она пришла с отрядом кораблей Северного флота. Как сообщали "Известия", учения проходили в условиях, приближенных к боевым.

Лодка «Кронштадт» была заложена в 2005 году, однако в 2009-м ее строительство было приостановлено. В 2013-м субмарину продолжили строить, но — уже по обновленному проекту. Ее оснастили усовершенствованной навигационной системой и более мощной и бесшумной электродвигательной установкой. В арсенале корабля появились крылатые ракеты «Калибр», которые он может запускать через торпедные аппараты.

В феврале гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков заявил, что «Кронштадт» "несколько задержался из-за проблем с контрагентами".

Помимо "Кронштадта" в этом году планируется передача флоту еще одной лодки проекта 677 - "Великие Луки". Кроме того, в минувшем июне на Адмиралтейских верфях были заложены еще два корабля - "Вологда" и "Ярославль".

Проект "Лада" оказался довольно тяжелым для разработчиков, отметил и Дмитрий Болтенков.

- Но в итоге "Санкт-Петербург" довели до ума. Теперь корабли проекта 677 могут стрелять крылатыми ракетами "Калибр". Так что помимо задач по прикрытию основных сил и противолодочных действий в Северной Атлантике эти субмарины смогут выполнять и третий круг задач - поражать наземные и надводные цели, – подытожил эксперт.

Без шума и пыли

На Северном флоте России несет службу одна из двух дивизий стратегических подводных ракетоносцев — 31-я. Входящие в ее состав корабли регулярно уходят на боевое дежурство. Как ранее сообщали "Известия", именно в это соединение поступают по мере постройки новейшие подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" 955А "Борей-А". Такое решение было принято по результатам маневров. Во время учений одновременно три субмарины синхронно поднялись на поверхность в Арктике, проломив слой льда толщиной полтора метра. Как докладывал президенту главком ВМФ адмирал Николай Евменов, всплытие в ограниченном районе радиусом 300 м было произведено впервые в истории российского флота. Кроме того, в ходе маневров была выполнена практическая торпедная стрельба АПЛ из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность.

По заявлениям разработчиков, из-за новых технических решений заметность «Лад» уже ниже, чем у серийно строящихся сейчас дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка». После установки воздухонезависимой энергоустановки их шумность окажется ниже фонового уровня в море. То есть обнаружить их будет практически невозможно.

Изначально заявлялось, что для «Лад» будет разработана передовая воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ). С ней подводная лодка могла бы длительное время двигаться, не всплывая на поверхность. Современные «Лады» планировалось оснастить двигателем с электрохимическим генератором разработки ЦКБ МТ «Рубин», а водород вырабатывать из дизельного топлива и кислорода. Но разработка этого двигателя пока не завершена, что привело к задержкам постройки лодок. В 2019 году Минпромторг и «Рубин» подписали новый контракт на продолжение работ, который планируется завершить к середине 2020-х.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022