Американский дипломат удивился обилию друзей России в НАТО

У российского президента Владимира Путина в НАТО оказалось немало друзей-политиков. Такое замечание сделал президент Чикагского совета по глобальным вопросам, экс-постпред США в Совете Организации НАТО с мая 2009 по июль 2013 года, дипломат Иво Даалдер, в своем материале для Politico.

«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган едва ли не единственный лидер страны-участницы НАТО, установивший теплые отношения с Путиным. Просто вспомните бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони несколько лет назад или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня. Однако он является единственным лидером в НАТО, который купил современные зенитные ракеты у России, вместо того чтобы покупать западное оборудование», — указывает дипломат.

Материал Даалдера посвящен Турции и президенту страны Эрдогану. Американский эксперт перечисляет «грехи» турецкого лидера перед Западом, его способности играть в политику и отстаивать свои интересы.

При этом он указывает на важные стратегические выгоды от Турции для НАТО, которые нельзя игнорировать: от географии и пограничного положения между мусульманским и христианским мирами до дипломатических успехов в переговорах с Киевом и Москвой.

«Другими словами, Турция — союзник, с которым становится всё труднее жить, и почти невозможно жить без него», — резюмирует Даалдер.

5 августа в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам двусторонних переговоров было опубликовано совместное заявление, согласно которому лидеры подтвердили волю РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.

Главы двух государств пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Также Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях. Как заявлял ранее в этот день Эрдоган, переговоры откроют новую страницу в отношениях Турции и России.

8 августа агентство Bloomberg сообщило, что президент России помог турецкому коллеге в ключевой момент. Переговоры в Сочи привели к договоренности о частичной оплате газа в рублях, что в свою очередь поможет стабилизировать курс лиры и избежать стремительного роста цен в Турции.