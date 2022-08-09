Bloomberg рассказало о помощи Путина в критически важный для Эрдогана момент

Президент России Владимир Путин помог турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в ключевой момент, сообщает агентство Bloomberg 8 августа. По мнению автора публикации, переговоры в Сочи привели к частичной оплате газа в рублях что в свою очередь поможет стабилизировать курс лиры и избежать стремительного роста цен в Турции.

Для турецкого лидера данные шаги были крайне необходимы, так как в следующем году в Турции пройдут очередные президентские выборы и стабилизация экономики может ощутимо увеличить рейтинги Эрдогана, которые приближаются к рекордно низким отметкам, пишет Bloomberg.

«И это [переговоры с Путиным] произошло вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» денежных средств своей турецкой дочерней компании «Аккую Нуклеар» для строительства АЭС на побережье Средиземного моря», — указано в публикации.

Отдельно автор статьи отмечает, что Эрдоган якобы ходит по краю, продолжая развивать отношения с РФ на фоне проводимой специальной операции на Украине. В сложившейся ситуации Турция, с одной стороны, осудила боевые действия, а с другой — не ввела никаких ограничений против России.

В тексте статьи указано, что Анкара стремится углубить свои экономические отношения с Москвой, но и не хочет разрывать свои контакты с традиционными союзниками по НАТО.

Ранее, 5 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи в узком составе. Беседа двух лидеров продлилась чуть более четырех часов.

В ходе переговоров главы двух государств пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Также Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях.

После переговоров Путин и Эрдоган сделали совместное заявление. Так, лидеры договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия двух стран в таких сферах, как торговля и транспорт. Главы государств также подтвердили волю РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.