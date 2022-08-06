Россия и Турция договорились о наращивании товарооборота и туризма

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках прошедших в Сочи переговоров договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия двух стран в таких сферах, как торговля и транспорт. Об этом сообщается 5 августа в совместном заявлении глав государств.

«В рамках этих пониманий лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей», — говорится в документе.

Отмечается, что стороны также договорились идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики.

В заявлении указано, что во время переговоров российский и турецкий лидеры отметили ключевую роль «искренних, откровенных и доверительных отношений» между странами для достижения региональной и международной стабильности.

Встреча глав России и Турции прошла ранее в этот день в Сочи. Переговоры продлились чуть больше четырех часов.

Российский президент Владимир Путин отметил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

Кроме того, глава государства поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений. Турецкий лидер, в свою очередь, заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

В ходе переговоров главы стран пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Вице-премьер Александр Новак уточнил, что в Турецкую Республику поставляется 26 млрд куб. м газа ежегодно.

Также в ходе встречи Путин и Эрдоган подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии и отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров.

Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.

Ранее в этот день депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз заявлял, что встреча Путина и Эрдогана не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров.