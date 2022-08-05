Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились. Беседа двух лидеров проходила в Сочи, она продлилась чуть более четырех часов. Об этом 5 августа сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в этот день около 15:00 мск начались переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. Перед началом мероприятия российский лидер сообщил о планах подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран.

Также президент России назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу. Он отметил исправную и бесперебойную работу газопровода.

Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии. Кроме того, он не исключил, что политики могут поговорить о вступлении Турции в БРИКС. До этого официальный представитель Кремля заявлял, что президенты также поднимут тему вывоза украинского зерна, обсудят вопросы энергетики и расширения торгово-экономических связей.

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз отметил, что встреча Путина и Эрдогана не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров.