Пойдут в рост: Путин заявил о роли суверенных государств в новой эпохе

России предстоит избавиться от унизительной зависимости от западных технологий, заявил Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Уход зарубежных компаний с отечественного рынка стал дополнительным стимулом в этом направлении . Также президент отметил, что для создания комфортной общественной среды необходимы специалисты, которых требуется готовить с детства, поэтому в России должны появиться инженерные школы. Что касается мировой политики, сейчас, по словам президента, наступает новая эпоха — высокую динамику роста могут показать лишь «подлинно суверенные» государства .

Школьный привет

Из поездки в Тегеран, где прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Турции и Ирана, президент вернулся под утро 20 июля. Однако уже в полдень он дистанционно встретился с учениками 5–7-х классов — финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» . Некоторым из них президент дал советы — например, о необходимости пробовать новое и не зацикливаться на одном деле.

«Не бросай бальные танцы. Занимаясь программированием и шахматами (а это очень интересная сфера деятельности — и первое, и второе), не превращайся в ботаника, будь разносторонним человеком», — пошутил президент, обращаясь к одному из школьников.

Пойдут в рост Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» Фото: официальный сайт президента РФ

Детей из Донбасса он призвал не унывать. Россия поможет навести порядок в регионе, напомнил глава государства. Поставленные цели будут достигнуты, пообещал он.

«Вся наша страна будет помогать ЛНР и ДНР и твоим сверстникам, и взрослым на этих территориях , — сказал Владимир Путин девочке из Донецка. — Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и года, чтобы привести всё в порядок. Но мы сделаем это обязательно» .

Одна из учениц решила удивить собравшихся: сначала она спела, а потом предложила Владимиру Путину возглавить наблюдательный совет нового движения детей и молодежи .

«Согласен, Настя. При такой подаче невозможно отказаться» , — признался глава государства.

Позднее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко уточнил, что решение о названии и возрастных группах нового российского движения детей и молодежи будет принято в декабре 2022 года.

Идейный потенциал

На форуме «Сильные идеи для нового времени» в ГЭС-2 в Москве собралось несколько сотен россиян, у которых есть предложения по улучшению жизни в стране . Всего в конкурсном отборе приняли участие тысячи граждан.

Чтобы создавать комфортную общественную среду для всех, требуется развитие технологий. Этим должны заниматься специалисты, которых нужно готовить с детства, подчеркнул Владимир Путин, призвав организовать в России инженерные школы .

Дополнительным стимулом для формирования технологического суверенитета стал уход с российского рынка некоторых иностранных компаний .

Пойдут в рост Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Это, конечно, унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — заявил президент. — То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что всё время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость , потому что эта зависимость постепенно расширяется и переходит из одной области в другую, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями».

По его словам, на развитии научной сферы экономить нельзя. В частности, президент призвал ВЭБ.РФ помочь предпринимателю, оснащающему робоклассы для подготовки инженеров.

«Вот у Игоря Ивановича активы банка 4 трлн 600 млрд рублей. Ну неужели вы десятку не найдете?» — обратился он к председателю госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, присутствовавшему на встрече.

Во время выступления президент извинился за свой кашель. Он объяснил это тем, что в Иране накануне было жарко — около 40 градусов, а «кондишн там шуровал как следует».

Одна из финалисток Виолетта Журавская из Екатеринбурга рассказала «Известиям» о своем проекте «Город без границ». Это мобильный навигатор, в котором люди с инвалидностью могут найти информацию о доступности того или иного места — есть ли пандусы, лифты, оборудованные туалетные комнаты или препятствия, которые окажутся непреодолимы для человека на коляске. Также для наглядности собираются фотографии, чтобы человек мог сам оценить ситуацию.

— Мне важно понимать, могу ли я добраться из точки А в точку Б, а также как я смогу это сделать. Мне необходимо грамотно спланировать маршрут. Я с детства в инвалидной коляске. Для меня это вопрос выживания, — поделилась девушка.

Это одно из первых подобных приложений в России. И создать его — очень кропотливый и сложный труд: необходимо не только собирать много информации, но и постоянно обновлять ее, подмечая каждый порог и ступеньку, которую обычный пешеход просто проигнорирует. Президент поддержал этот проект .

Пойдут в рост Руководитель проекта «Город без границ» Виолетта Журавская на форуме «Сильные идеи для нового времени» Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Мы с вами в ближайшее время свяжемся. Подумаем, что можно сделать» , — обратился к Виолетте Журавской глава государства.

Всё более социально ориентированным постепенно становится и отечественный крупный бизнес. По мнению президента, предприниматели начинают понимать, что доброе имя гораздо важнее денег.

Еще одна из инициатив была посвящена телемедицине. Эта сфера действительно активно развивается во всем мире, подтвердил президент. Цифровизация здравоохранения позволяет уменьшить очереди в поликлиниках. Однако Владимир Путин призвал подходить к этому процессу очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не навредить пациенту.

Кроме улучшения качества жизни людей участники форума озаботились проблемой санкций. Анатолий Тулаев из Волгограда рассказал «Известиям» о технологии 5D-печати на промышленных принтерах. В основном создают детали для производства, например мембраны и шестерни. И это не импортозамещение, а «импортоисключение», пошутил мужчина. Технология, по его словам, позволяет напечатать нужную деталь за считаные минуты. Если механизм очень сложный — за считаные часы. Сейчас принтеры настроены на печать пластиком и металлом, но скоро появятся и новые материалы.

Новая эпоха

На форуме не обошлось и без обсуждения международной повестки . Из сложившейся ситуации западные страны хотят извлечь для себя выгоду. Президент привел в пример историю, когда Канада не хотела отдавать турбину для «Северного потока». Официально Оттава объясняла свое решение специальной военной операцией, однако по большому счету это было связано с тем, что она сама добывает нефть и газ, заявил Владимир Путин . При этом он поставил под вопрос качество ремонта турбины, которую должны вернуть.

Пойдут в рост Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В целом в мировой истории, по его словам, наступает новая эпоха — высокую динамику роста могут показать только «подлинно суверенные» государства . Уже становится очевидно, что однополярное мироустройство — тормоз для развития, а идея доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер , отметил он. Что же касается России, то она не должна допустить стагнации.

«Нельзя, это абсолютно недопустимо, только почивать на лаврах и только смотреть в прошлое и радоваться тому, что было сделано нашими предшественниками, отцами, дедами . Нет. Безусловно, опираясь на всё это богатство, на этот колоссальный опыт, достижения наших народов, надо смотреть вперед, двигаться только вперед», — добавил президент.

Развиваться, по его мнению, позволяют площадки по типу АСИ, которые собирают предложения граждан и выбирают лучшие из них.