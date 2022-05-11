Запрос на засыпку: Путин призвал укрепить технологический суверенитет
В текущих условиях Россия особенно нуждается в укреплении технологического суверенитета. Об этом Владимир Путин заявил 11 мая во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех». Именно этот фонд несколько лет назад создал образовательный центр «Сириус» в Сочи. По словам президента, на фоне ограничений, которые затронули даже такие сферы, как искусство и спорт, важно поддерживать талантливую молодежь в России. Впрочем, глава государства призвал помочь и молодым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР.
Технологический суверенитет
Владимир Путин регулярно посещает образовательный центр «Сириус» в Сочи, который был в 2015-м создан фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. На этот раз глава государства осмотрел новый корпус «Спорт», включающий в себя бассейны, тренажерные залы и площадки для разных видов спорта. После небольшой экскурсии он провел заседание попечительского совета фонда, учрежденного в декабре 2014-го.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель образовательного центра «Сириус», фонда «Талант и успех», а также член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус»
«Сириусу», расположенному в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, в 2020 году был присвоен статус федеральной территории. По сути, это наукоград, где активно развиваются Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки и спортивный парк. По мнению Владимира Путина, именно «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны.
— Это важно всегда, но особенно сейчас, — я сейчас не буду говорить, по каким причинам, — заявил Владимир Путин, намекая, по всей видимости, на очередной виток санкционного давления, с которым Россия столкнулась после 24 февраля.
Сейчас, по его словам, надо выполнить все намеченные планы по формированию в Имеретинской долине мощного инновационного центра. При этом уже этим летом здесь должен открыться современный лабораторный комплекс, который усилит научную базу местного университета, добавил он. Владимир Путин также предложил создать на федеральной территории международный центр в области экологии и вопросов изменения климата. Глава РФ во время заседания, которое состоялось в режиме видеоконференции (в одном помещении с президентом находилась только руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева), также говорил о важности развития медицины и кибербезопасности.
— Всё то, где Советский Союз и Россия были всегда и остаются безусловными мировыми лидерами, и всё то, что нужно для будущего страны, должно не только «поселиться» на этой территории, но и способствовать дальнейшему интенсивному развитию, — сказал он.
Уже давно ученые и педагоги России заметили проблему, которая обозначилась в современном российском обществе: подготовка молодых кадров, ориентированных на использование передовых зарубежных технологий, а не на созидание и развитие собственной базы, несет угрозу национальной безопасности, отметила в беседе с «Известиями» профессор Государственного университета управления Галина Сорокина.
По ее словам, это было обусловлено запросами рынка, которые диктовали прикладную направленность образовательных программ, научных исследований и разработок, профессиональных и образовательных стандартов, а также многих конкурсов профессионального мастерства. Проблема недофинансирования фундаментальной науки накладывалась на сокращение образовательных программ, связанных с разработкой новых решений и технологий, добавила она.
— В результате разработкой совершенно новых решений в области техники, технологий занимались либо энтузиасты, либо государственные корпорации ОПК, что уж говорить об управленческих, социальных, маркетинговых технологиях, — заявила эксперт. — Сегодня необходимо делать уклон в сторону развития креативного мышления молодежи, поощрять разработку новых прорывных технологий. И эта работа должна быть построена на системном уровне с привлечением государства, крупных государственных корпораций, вузов, Российской академии наук.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель образовательного центра «Сириус», фонда «Талант и успех», а также член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус»
Для укрепления технологического суверенитета страны сегодня как никогда необходимо вкладывать в развитие образовательных площадок: от кружков по программированию и роботостроению до профильных классов в школах и лабораторий в университетах, уверен ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. При этом инфраструктура поддержки талантливой молодежи и таких центров, как «Сириус», имеет первостепенное значение, полагает он.
— Учитывая возросшую нагрузку на IT-сектор на фоне ухода некоторых западных компаний, а также участившихся хакерских атак на сайты российских компаний, в первую очередь экономика испытывает запрос на экспертов в сфере кибербезопасности, — сказал «Известиям» Станислав Кудж.
Поддержка молодежи
По мнению Владимира Путина, на фоне различного рода ограничений, с которыми Россия сталкивается даже в сферах искусства и спорта, нужно развивать разные формы поддержки молодых талантов. Это касается в том числе и школьников, считает президент. Речь идет, в частности, о проведении различных олимпиад, например, по математике, физике или химии. Председатель Совета федеральной территории, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отметила, что только в этом году около 2,5 млн детей приезжали в «Сириус» для участия в российской олимпиаде школьников по различным предметам. Кроме того, к 2024 году во всех регионах России появятся образовательные центры, работающие по методикам «Сириуса», добавила во время заседания вице-премьер Татьяна Голикова.
Владимир Путин также отметил важность создания сети сильных школ в субъектах, где формируются центры технологического роста. Их координацией, по его мнению, должен заняться как раз «Сириус». В качестве примера президент привел Амурскую область, где строится крупнейший в мире завод по переработке газа.
Президент также попросил «Сириус» заняться поддержкой детей в ДНР и ЛНР. В настоящий момент руководство образовательного центра уже обсуждает возможность открытия центра в Донецке, подтвердила Елена Шмелева.
— У нас сейчас школьники и студенты из Луганской и Донецкой народных республик и будут, и принимают участие в профильных программах и центра «Сириус», и университета «Сириус», модулях интенсивных. Мы могли бы сейчас применять к будущему нашему сотрудничеству все наши наработки, которые у нас есть: и педагогические, и воспитательные по всем уровням образования. Мы с руководством этих республик и с образовательными организациями этих республик уже вступили в контакт, ведем обсуждение. В частности, с руководством Донецкой Народной Республики мы обсуждаем открытие в Донецке такого центра в самое ближайшее время, — отметила она.
На заседании также затрагивалась спортивная тематика. В частности, вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги, учредитель фонда «Талант и успех» Валерий Каменский предложил создать команду на базе образовательного центра для ее участия в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.
— Мы сейчас чуть-чуть перестраиваемся в связи с изменениями в плане международных соревнований, ведем контакт с китайскими, казахстанскими командами, хотим пригласить их в «Сириус» и провести турнир. У нас также есть идея на территории центра создать молодежную команду из тех, кто прошел школу «Сириуса», и отправить ее в МХЛ. Речь идет о ребятах до 17–18 лет, которые в таком случае будут играть со старшими товарищами. В лиге играют хоккеисты до 20–21 года, и это будет хороший опыт для роста в игре, — пояснил олимпийский чемпион.
Что касается международного сотрудничества, то, по словам Владимира Путина, к «Сириусу» с интересом относятся многие зарубежные страны. Это касается в том числе государств Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, подытожил он.