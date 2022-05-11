Запрос на засыпку: Путин призвал укрепить технологический суверенитет

В текущих условиях Россия особенно нуждается в укреплении технологического суверенитета . Об этом Владимир Путин заявил 11 мая во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех». Именно этот фонд несколько лет назад создал образовательный центр «Сириус» в Сочи. По словам президента, на фоне ограничений, которые затронули даже такие сферы, как искусство и спорт, важно поддерживать талантливую молодежь в России . Впрочем, глава государства призвал помочь и молодым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР .

Технологический суверенитет

Владимир Путин регулярно посещает образовательный центр «Сириус» в Сочи, который был в 2015-м создан фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. На этот раз глава государства осмотрел новый корпус «Спорт», включающий в себя бассейны, тренажерные залы и площадки для разных видов спорта . После небольшой экскурсии он провел заседание попечительского совета фонда, учрежденного в декабре 2014-го.

Запрос на засыпку Президент РФ Владимир Путин и руководитель образовательного центра «Сириус», фонда «Талант и успех», а также член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус» Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

«Сириусу», расположенному в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, в 2020 году был присвоен статус федеральной территории. По сути, это наукоград, где активно развиваются Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки и спортивный парк. По мнению Владимира Путина, именно «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны .

— Это важно всегда, но особенно сейчас, — я сейчас не буду говорить, по каким причинам, — заявил Владимир Путин, намекая, по всей видимости, на очередной виток санкционного давления, с которым Россия столкнулась после 24 февраля.

Сейчас, по его словам, надо выполнить все намеченные планы по формированию в Имеретинской долине мощного инновационного центра . При этом уже этим летом здесь должен открыться современный лабораторный комплекс, который усилит научную базу местного университета, добавил он. Владимир Путин также предложил создать на федеральной территории международный центр в области экологии и вопросов изменения климата. Глава РФ во время заседания, которое состоялось в режиме видеоконференции (в одном помещении с президентом находилась только руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева), также говорил о важности развития медицины и кибербезопасности.

— Всё то, где Советский Союз и Россия были всегда и остаются безусловными мировыми лидерами, и всё то, что нужно для будущего страны, должно не только «поселиться» на этой территории, но и способствовать дальнейшему интенсивному развитию , — сказал он.

Уже давно ученые и педагоги России заметили проблему, которая обозначилась в современном российском обществе: подготовка молодых кадров, ориентированных на использование передовых зарубежных технологий, а не на созидание и развитие собственной базы , несет угрозу национальной безопасности, отметила в беседе с «Известиями» профессор Государственного университета управления Галина Сорокина.

По ее словам, это было обусловлено запросами рынка, которые диктовали прикладную направленность образовательных программ, научных исследований и разработок, профессиональных и образовательных стандартов, а также многих конкурсов профессионального мастерства. Проблема недофинансирования фундаментальной науки накладывалась на сокращение образовательных программ, связанных с разработкой новых решений и технологий, добавила она.

— В результате разработкой совершенно новых решений в области техники, технологий занимались либо энтузиасты, либо государственные корпорации ОПК , что уж говорить об управленческих, социальных, маркетинговых технологиях, — заявила эксперт. — Сегодня необходимо делать уклон в сторону развития креативного мышления молодежи, поощрять разработку новых прорывных технологий. И эта работа должна быть построена на системном уровне с привлечением государства, крупных государственных корпораций, вузов, Российской академии наук .

Запрос на засыпку Президент РФ Владимир Путин и руководитель образовательного центра «Сириус», фонда «Талант и успех», а также член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус» Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Для укрепления технологического суверенитета страны сегодня как никогда необходимо вкладывать в развитие образовательных площадок: от кружков по программированию и роботостроению до профильных классов в школах и лабораторий в университетах , уверен ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. При этом инфраструктура поддержки талантливой молодежи и таких центров, как «Сириус», имеет первостепенное значение, полагает он.

— Учитывая возросшую нагрузку на IT-сектор на фоне ухода некоторых западных компаний, а также участившихся хакерских атак на сайты российских компаний, в первую очередь экономика испытывает запрос на экспертов в сфере кибербезопасности, — сказал «Известиям» Станислав Кудж.

Поддержка молодежи

По мнению Владимира Путина, на фоне различного рода ограничений, с которыми Россия сталкивается даже в сферах искусства и спорта, нужно развивать разные формы поддержки молодых талантов . Это касается в том числе и школьников, считает президент. Речь идет, в частности, о проведении различных олимпиад, например, по математике, физике или химии. Председатель Совета федеральной территории, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отметила, что только в этом году около 2,5 млн детей приезжали в «Сириус» для участия в российской олимпиаде школьников по различным предметам. Кроме того, к 2024 году во всех регионах России появятся образовательные центры, работающие по методикам «Сириуса» , добавила во время заседания вице-премьер Татьяна Голикова.

Владимир Путин также отметил важность создания сети сильных школ в субъектах, где формируются центры технологического роста. Их координацией, по его мнению, должен заняться как раз «Сириус». В качестве примера президент привел Амурскую область, где строится крупнейший в мире завод по переработке газа.

Президент также попросил «Сириус» заняться поддержкой детей в ДНР и ЛНР . В настоящий момент руководство образовательного центра уже обсуждает возможность открытия центра в Донецке, подтвердила Елена Шмелева.

Запрос на засыпку Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— У нас сейчас школьники и студенты из Луганской и Донецкой народных республик и будут, и принимают участие в профильных программах и центра «Сириус», и университета «Сириус», модулях интенсивных . Мы могли бы сейчас применять к будущему нашему сотрудничеству все наши наработки, которые у нас есть: и педагогические, и воспитательные по всем уровням образования. Мы с руководством этих республик и с образовательными организациями этих республик уже вступили в контакт, ведем обсуждение. В частности, с руководством Донецкой Народной Республики мы обсуждаем открытие в Донецке такого центра в самое ближайшее время , — отметила она.

На заседании также затрагивалась спортивная тематика. В частности, вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги, учредитель фонда «Талант и успех» Валерий Каменский предложил создать команду на базе образовательного центра для ее участия в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

— Мы сейчас чуть-чуть перестраиваемся в связи с изменениями в плане международных соревнований, ведем контакт с китайскими, казахстанскими командами, хотим пригласить их в «Сириус» и провести турнир . У нас также есть идея на территории центра создать молодежную команду из тех, кто прошел школу «Сириуса», и отправить ее в МХЛ . Речь идет о ребятах до 17–18 лет, которые в таком случае будут играть со старшими товарищами. В лиге играют хоккеисты до 20–21 года, и это будет хороший опыт для роста в игре, — пояснил олимпийский чемпион.

Что касается международного сотрудничества, то, по словам Владимира Путина, к «Сириусу» с интересом относятся многие зарубежные страны. Это касается в том числе государств Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, подытожил он.